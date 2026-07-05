한병도 "'3대 메가' 조기 현실화해야…입법·예산 촘촘히 지원"

▲ 더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표가 5일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다.

한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 오늘 정부의 대규모 지역투자 사업인 '3대 메가 프로젝트'에 대해 "조기 현실화에 당정이 모든 역량을 쏟아야 한다"고 말했습니다.한 직무대행은 오늘(5일) 서울 삼청동 총리공관에서 열린 고위 당정 협의회에서 "3대 메가 프로젝트는 대한민국의 미래를 확 바꾸는 역사적 결단"이라며 이같이 강조했습니다.그는 "3대 메가 프로젝트 지원 TF(태스크포스)를 중심으로 필요한 입법과 예산을 촘촘하게 지원하도록 하겠다"며 "특히 TF를 위원회로 격상하는 문제도 검토해보도록 하겠다"고 언급했습니다.한 직무대행은 또 "(올해) 12월까지 이재명 정부의 주요 국정과제 입법을 1차적으로 모두 통과시키는 데 당력을 집중하도록 하겠다"고 밝혔습니다.그러면서 "일하는 국회를 만들기 위해서는 제도를 개선해야 하겠다"며 패스트트랙(신속처리안건) 기간 단축, 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해) 요건 강화 등을 재차 거론했습니다.한 직무대행은 물가 안정 문제와 관련해선 "석유류는 물론이고 농·축·수산물의 상승 폭이 커져서 국민께서 체감하는 고통이 더 커지고 있다"며 "정부는 물가 동향을 실시간으로 모니터링하고 맞춤형 대책을 신속하고 과감하게 집행해 주시기를 당부드린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)