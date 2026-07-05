청와대 "추가 세수 활용 '미래대응기금' 신설…투자 재원으로 활용"

▲ 강훈식 대통령비서실장이 5일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다.

청와대가 인공지능(AI) 반도체 호황에 따른 추가 세수를 미래 세대를 위한 투자 재원으로 활용하기 위해 '미래대응기금' 신설을 추진한다고 밝혔습니다.강훈식 대통령비서실장은 오늘(5일), 서울 삼청동 국무총리 공관에서 열린 제9차 고위 당·정·청 협의회에서 "이재명 정부는 추가 세수를 미래 세대를 위한 투자 재원으로 활용하기 위해 미래 대응 기금 신설을 추진하고자 한다"고 말했습니다.강훈식 실장은 "대한민국의 미래를 좌우할 절체절명의 시기에 반도체 호황 등으로 발생한 추가 세수를 허투루 써서는 안 될 것"이라고 강조했습니다.그러면서, "추가 세수로 기금을 조성하여 '3대 메가 프로젝트' 지원을 포함한 미래 성장 동력 창출. 'K자형 양극화' 대응, 2030 청년을 위한 주거, 창업, 일자리 지원 등 대한민국의 미래에 과감한 투자를 하고자 한다"고 설명했습니다.이어 "미래 대응 기금 신설은 대체불가 대한민국 실현의 초석이 될 것"이라며, 당정 협력을 통한 속도감 있는 추진을 당부했습니다.강 실장은 지난주 발표된 '3대 메가 프로젝트'에 대해 "민간 합동을 통해 국가 균형의 발전에 패러다임을 전환하는 신호탄"이라 평가하며, "기존의 동일한 산업을 전국에 분산 배치하는 방식이 아니라, 지역별 강점을 기반으로 세계적 수준의 산업 클러스터를 구축하겠다는 것"이라 강조했습니다.미국 실리콘밸리와 텍사스 반도체 벨트를 언급하며, "우리도 수도권의 한계를 넘어 각 지역의 산업 기반과 잠재력에 맞는 AI 반도체 혁신 생태계를 조성해야 한다"고 말했습니다.강 실장은 또, "정부는 반도체 외에도 바이오, 항공 등 첨단 산업들이 지방에서 새로운 도약할 수 있도록 기업의 요구를 적극 수용하고, 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고도 언급했습니다.지방정부를 향해선 " 지역 특성에 부합한 발전 계획을 강구해주면, 중앙 정부가 적극 호응하여 지방 주도 성장을 반드시 실현해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)