[자막뉴스] 우리 학교서도 '참교육'?…'교권보호국 설치' 전국 교육감 나서

참혹한 교권 붕괴 현실을 적나라하게 담아낸 넷플릭스 드라마 '참교육'이 신드롬을 일으킨 가운데, 임기를 시작한 전국의 시·도 교육감들이 일제히 교권 보호를 최우선 과제로 설정했습니다.



무너진 공교육을 복원해야 한다는 사회적 요구에 발맞춰 강력한 제도 개선을 추진하는 분위깁니다.



교육계에 따르면 안민석 경기도교육감은 교육활동보호국을 신설하겠다고 밝혔습니다.



악성 민원이나 교권 침해 발생 시 교육청이 개입해 피해 교사를 보호하는 동시에 법적 대응을 지원한다는 구상입니다.



앞서 안 교육감은 취임사에서 "교육 활동 침해 사안에 신속하고 단호하게 대응해 선생님들의 든든한 방패가 되겠다"고 선언했습니다.



이밖에 다른 교육감들 역시 '1호 결재'로 교권 보호 정책을 선택하며 실행력을 드러내기도 했습니다.



이병도 충남교육감은 취임 직후인 지난 1일 교권보호관 추진단 출범안에 서명했고, 강원교육청도 교권보호지원단 신설과 피해 교원 회복을 위한 특별교육기관 설립 계획을 통과시켰습니다.



명칭은 지역별로 조금씩 다르지만 목적과 성격은 동일합니다.



악질적이고 반복적인 민원과 무분별한 아동학대 신고, 학부모 갈등 등으로 위축된 교사들의 교육 활동을 보호하겠단 방침입니다.



교육감 직속 행정 기구로 장학관, 장학사, 변호사, 상담사 등이 포진할 전망입니다.



교육 활동 침해 사안이 발생하면 콜센터 상시 접수, 법률 지원, 현장 조사, 갈등 조정, 상담, 회복 지원 등을 원스톱으로 처리할 수 있게 됩니다.



과거에 유사한 기능을 만들었던 교육청들 역시 제도의 미비점을 보완하고 나서는 등 교권 확립 분위기가 뜨거워지고 있습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)