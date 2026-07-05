내신 5등급제에 '큰 학교' 쏠림…300명 이상 고등학교 신입생 31% 증가

▲ 올해 첫 전국연합학력평가 치르는 학생들

내신 5등급제 도입의 영향으로 학생 수가 많은 대규모 고등학교로 신입생이 쏠리는 현상이 뚜렷한 것으로 나타났습니다.내신 등급 경쟁이 더욱 치열해지면서 학생 수가 많은 학교로 진학하는 것이 원하는 등급 확보에 유리할 것이라는 판단이 작용한 것으로 보입니다.학생 수가 많을수록 상위 등급을 받을 수 있는 인원도 함께 늘어나기 때문입니다.종로학원이 학교알리미에 공시된 전국 일반고 1,700개교의 고등학교 1학년 학생 수를 분석한 결과, 올해 학생 수 300명 이상인 일반고에 진학한 학생은 10만 7,080명으로 집계됐습니다.이는 지난해 8만 2,017명보다 30.6%(2만 5,063명) 급증한 수치입니다.반면 학생 수 200명 이하인 일반고 진학자는 지난해 25만 154명에서 올해 24만 4,455명으로 5,699명(2.3%) 감소했습니다.같은 기간 전국 일반고 고1 학생 수가 전년보다 1만 9,364명(5.8%) 늘어난 점을 고려하면, 증가한 인원 대부분이 대규모 학교로 진학한 것입니다.전체 고1 학생 중 300명 이상 학교 진학 비율은 30.5%, 200명대 이하 학교 진학 비율은 69.5%로 나타났습니다.지난해와 비교하면 대규모 학교 진학 비율은 5.8%포인트 늘었고, 소규모 학교 비율은 그만큼 줄었습니다.학생 수 300명 이상인 일반고 수도 지난해 236곳에서 올해 306곳으로 70곳 늘었습니다.임성호 종로학원 대표는 "대규모 고교 선호도 증가로 학생 수가 많은 지역에서 내신 상위권 학생이 많이 배출될 수밖에 없다"며 "수시 전형이 절대적으로 많은 상황에서 대입 실적 또한 이들 지역에서 높게 나올 수 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)