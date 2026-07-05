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이정후, 시즌 20번째 2루타…5타수 1안타로 타율 0.317

유병민 기자
작성 2026.07.05 13:48 조회수
이정후, 시즌 20번째 2루타…5타수 1안타로 타율 0.317
▲ 이정후의 2루타

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 20번째 2루타를 터트리며 팀 승리에 힘을 보탰습니다.

이정후는 오늘(5일) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스 필드에서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와 방문 경기에 5번 타자 중견수로 선발 출전해 5타수 1안타 1타점 1득점을 남겼습니다.

이날 경기로 이정후의 시즌 타율은 0.317로 조금 내려갔습니다.

0대 0으로 맞선 1회초 원아웃 만루에서 첫 타석에서 이정후는 2루수 앞 땅볼을 쳤습니다.

선행 주자가 2루에서 아웃됐으나 그는 전력 질주해 1루에서 세이프 판정을 받으면서 그사이 3루 주자가 홈을 밟았습니다.

이정후의 타점 이후 샌프란시스코는 윌리 아다메스와 브라이스 엘드리지의 연속 적시 2루타가 터지며 1회에만 대거 4점을 뽑아냈습니다.

3회와 4회 내야 땅볼로 물러났던 이정후의 안타는 6회초 4번째 타석에서 나왔습니다.

투아웃 1루 상황에서 타석에 들어선 그는 중견수 쪽으로 뻗어나가는 2루타를 작렬시켰습니다.

1루 주자 라파엘 데버스가 3루에 멈춰서 타점 수확에는 실패했으나 시즌 20번째 2루타 고지를 밟았습니다.

8회초 마지막 타석에서는 바뀐 투수 안토니오 센자텔라를 상대로 투수 직선타로 아쉽게 물러났습니다.

샌프란시스코는 콜로라도의 콜 캐리그에게 3점 홈런을 내주며 추격을 허용했으나 선발 투수 로비 레이의 6이닝 3실점 호투와 엘드리지의 3회 솔로 홈런 등을 묶어 6대 4로 승리했습니다.

(사진=연합뉴스)
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