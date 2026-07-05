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[단독] 장윤기 수사팀, 경찰 아버지에 "영장 신청 예정"…수사 정보 유출 정황

신용일 기자
작성 2026.07.05 12:48 조회수
[단독] 장윤기 수사팀, 경찰 아버지에 "영장 신청 예정"…수사 정보 유출 정황
'광주 여고생 강간 살인' 혐의로 재판에 넘겨진 장윤기의 당시 경찰 수사팀에서 현직 광주 지역 경찰인 장윤기의 아버지에게 수사 정보를 유출한 정황이 추가로 드러났습니다.

SBS 취재에 따르면, 이 사건을 수사하던 광주 광산경찰서 수사팀 측은 지난 5월 5일 오전 장윤기를 긴급 체포한 뒤 장윤기의 아버지 장 모 경감에게 전화로 "아들에 대해 구속 영장 등을 신청할 에정"이라는 등 수사 진행 상황을 전달한 것으로 파악됐습니다.

수사팀은 실제 지난 5월 5일 새벽 사건이 발생한 지 이틀 뒤인 5월 7일, 장윤기에 대한 구속 영장 등을 발부받았습니다.

수사팀이 구체적인 수사 진행 상황을 피의자 측에 공유한 정황이 포착된 것입니다.

경찰 수사팀은 아버지 장 모 경감에게 장윤기의 집 주소와 비밀번호를 알려줬는데, 장 모 경감은 이 장윤기의 집에서 성인용품 리얼돌 등 범죄와 관련된 핵심증거를 폐기한 사실이 드러난 바 있습니다.
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