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'소방수로 나섰던' 르나르 튀니지 감독, 2경기 지휘하고 사임

하성룡 기자
작성 2026.07.05 11:58 조회수
'소방수로 나섰던' 르나르 튀니지 감독, 2경기 지휘하고 사임
▲ 에르베 르나르 감독

2026 북중미 월드컵 대회 도중 튀니지 대표팀 사령탑에 오른 에르베 르나르 감독이 두 경기만 지휘하고 물러났습니다.

르나르 감독은 자신의 사회관계망서비스를 통해 "나의 (튀니지와의) 여정은 끝이 났다"고 밝혔습니다.

그는 "떠나기에 앞서 2026년 월드컵에 참가할 기회를 준 튀니지축구협회에 진심으로 감사드리고 싶다"면서 "튀니지를 대표하고 잊지 못할 경험을 할 수 있었던 것은 큰 영광이었다"고 덧붙였습니다.

3회 연속이자 통산 7번째 월드컵 본선 무대에 오른 튀니지는 지난달 15일 열린 스웨덴과의 이번 대회 조별리그 F조 1차전에서 5대 1로 로 대패하지 이튿날 사브리 라무시 감독을 경질하고, 사우디아라비아 대표팀을 이끌었던 르나르 감독을 새 사령탑으로 선임됐습니다.

2028년까지 계약했던 프랑스 출신의 라무시 감독은 이번 대회 1호 경질 감독이라는 불명예를 안았습니다.

하지만 '소방수'가 돼주길 기대했던 르나르 감독 지휘 아래 튀니지는 이후 일본에 4대 0 패배, 네덜란드에 3대 1로 져 3전 전패로 조 최하위에 머무르며 탈락했습니다.

결국 르나르 감독은 현지시간으로 부임 18일 만에 튀니지 대표팀 지휘봉을 내려놓았습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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