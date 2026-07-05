악천후로 건국 250주년 행사 차질…트럼프 "연설 강행"

<앵커>



미국 건국 250주년을 맞아 역대 최대 규모로 준비한 축하 행사가 폭염과 폭풍우 등 악천후로 차질을 빚고 있습니다. 트럼프 대통령은 예정보다 시간이 늦어져도 연설을 강행한다는 계획입니다.



김민표 기자의 보도입니다.



<기자>



미국 뉴욕 허드슨강 상공을 전투기들이 화려하게 물들입니다.



20개국에서 온 대형 범선 48척은 자유의 여신상을 지나 허드슨강을 따라 이동하는 퍼레이드를 선보입니다.



[마고 파리크/행사 참가자 : 가족과 함께 이 자리에 참석해 7월 4일 독립기념일이자 건국 250주년을 축하하는 것은 매우 뜻깊은 일입니다.]



하지만, 기록적인 폭염으로 워싱턴DC에서 예정된 독립기념일 퍼레이드는 취소됐습니다.



폭염에 이어 아니라 돌풍과 폭풍우까지 겹치며 본 행사인 '미국에 바치는 헌사'가 열리는 내셔널 몰에는 긴급 대피 명령이 내려졌습니다.



밤에 진행될 예정이던 트럼프 대통령 연설과 85만 발의 폭죽을 쏘아 올리는 사상 최대의 불꽃쇼도 일단 연기됐습니다.



하지만, 트럼프 대통령은 "폭풍은 어떤 상황에서든 행운을 가져온다"며 연설 강행 의지를 내비쳤습니다.



그러면서 "새벽 2시가 되든, 지금부터 한 시간 이내가 되든 폭풍이 지나가길 기다릴 것"이라고 했습니다.



트럼프는 연설에서 미국이 이룬 성취를 강조하며 자신이 '미국의 '정신'을 이어갈 지도자라는 주장을 펼 것으로 보입니다.



건국 250주년 축하 분위기가 고조됐지만 반트럼프 측에서는 "트럼프가 250주년 행사를 납치했다"고 비판하거나 축하 행사에 불참해 정치적 분열을 드러내기도 했습니다.



(영상편집 : 김병직)