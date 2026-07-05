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'노재팬' 은 옛말…일 맥주 수입량 첫 10만t 돌파

조기호 기자
작성 2026.07.05 10:20 조회수
'노재팬' 은 옛말…일 맥주 수입량 첫 10만t 돌파
▲ 일본 아사히 맥주

지난해 일본 맥주 수입량이 역대 최고를 기록했습니다.

식품의약품안전처의 '2026년 수입식품 등 검사연보'에 따르면 지난해 일본 맥주 수입량은 전년 대비 22% 증가한 10만322t으로 집계됐습니다.

일본 맥주 수입량이 연간 기준 10만t을 웃돈 것은 사상 처음입니다.

일본 맥주 수입량은 2011년 1만2천369t에서 꾸준히 증가해 2018년 8만6천566t까지 늘었습니다.

하지만 2019년에는 한일관계 악화로 국내에서 일본제품 불매 운동이 일어나면서 일본 맥주 수입량이 5만860t으로 감소했고, '노재팬' 여파가 지속된 2020년과 2021년에는 각각 1만t도 안 됐습니다.

그러다 2022년부터 다시 일본 맥주 수입량이 늘기 시작해 2023년 7만1천446t, 2024년 8만2천229t을 기록했습니다.

일본 맥주는 지난해 지역별 수입량 순위에서도 유럽연합(EU)을 제치고 1위에 올랐습니다.

작년 전체 맥주 수입량은 24만442t이었으며, 일본 맥주 점유율은 41.7%이었습니다.

EU 맥주 수입량은 2019년 20만t에 육박했지만, 이후 감소세가 이어지면서 2024년에는 8만4천254t으로 줄었습니다.

지난해 수입량은 6만3천161t에 그쳤습니다.

지난해 한국이 맥주를 가장 많이 수입한 일본 지역은 규슈 후쿠오카현인 것으로 나타났습니다.

이 지역 맥주 수입량은 일본 수입량의 절반을 넘는 5만3천596t이었습니다.

일본의 다른 지역 중에는 규슈 오이타현 맥주 수입량이 1만8천504t에 달했고, 혼슈 중부 아이치현 맥주 수입량도 1만1천225t으로 1만t을 넘었습니다.

한국과 지리적으로 가까운 후쿠오카현에는 주요 맥주 업체인 아사히와 기린의 맥주 공장이 있습니다.

오이타현에는 삿포로 맥주 공장, 아이치현에는 기린 맥주 공장이 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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