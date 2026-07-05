접근금지 명령에도…전 남친 습격에 끝내 숨져

▲ 경기 성남중원경찰서

접근금지 명령을 받았음에도 옛 연인을 찾아가 숨지게 한 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰습니다.경기 성남중원경찰서에 따르면 오늘(5일) 새벽 3시쯤 성남시 중원구 상대원동 길거리에서 50대 남성 A 씨가 60대 여성 B 씨에게 흉기를 휘둘렀습니다.A 씨는 범행 직후 자해를 시도해 현재 병원에서 수술을 받고 있습니다.A 씨는 최근까지 약 4년 동안 교제하다가 헤어진 B 씨가 직장에서 퇴근하기를 기다렸다가 범행한 것으로 알려졌습니다.B 씨는 지난달 초 "전 남자친구가 못살게 군다"고 신고하고 경찰에 분리 조치를 요구했던 것으로 파악됐습니다.이에 경찰은 A 씨에게 교제 폭력 경고장을 발부하고, B 씨에게 스토킹 혐의로 A 씨를 고소할 것을 권유했다고 밝혔습니다.이틀 뒤 B 씨가 고소장을 제출하자, 경찰은 A 씨에게 접근금지와 연락금지를 조치하고 B 씨에게는 스마트워치를 지급했습니다.경찰에 따르면 A 씨의 습격을 받은 B 씨는 스마트워치로 신고했고, 경찰은 3분 만에 현장에 도착해 B 씨를 병원으로 이송했지만 B 씨는 결국 숨졌습니다.경찰은 A 씨가 회복하는 대로 자세한 범행 경위를 조사할 예정입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)