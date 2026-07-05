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[날씨] 휴일 전국 장맛비…시간당 30mm 강한 비

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작성 2026.07.05 07:17 조회수
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휴일인 오늘(5일) 전국에 장맛비가 내리겠습니다.

현재는 일부 경기 남부와 충청, 전북과 경북을 중심으로 시간당 10~20mm 안팎으로 비가 쏟아지는 곳이 있습니다.

오늘 예상되는 비의 양은 서울을 비롯한 대부분 지역에 최고 60mm 안팎, 남해안 부근에는 최고 80, 제주는 내일까지 산지에 150mm 이상의 호우가 예상됩니다.

강수는 오전까지 소강상태를 보이는 곳이 많겠고요.

시간당 20에서 30mm로 강하게 쏟아질 때 있어 유의하셔야겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다.

일부 경북 안동 지역에는 폭염주의보가 발효 중인 가운데 현재 대부분 지역 20도를 웃돌고 있고요.

한낮 기온 서울과 춘천 30도, 대전과 광주, 창원 27도로 습도가 높아 체감온도는 이보다 1~2도가량 더 높겠습니다.

화요일까지 전국에 비가, 다음 주 중반에는 중부를 중심으로 비 예보가 들어 있습니다.

(박세림 기상캐스터)
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