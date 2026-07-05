"트럼프, 미국 독립기념일 앞두고 젤렌스키와 통화"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시각 4일 미국 건국 250주년 기념일을 하루 앞두고 3일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 전화 통화를 했습니다.미국 온라인 매체 악시오스의 바락 라비드 기자는 4일 엑스(X·옛 트위터) 개인 계정 글에서 익명의 소식통을 인용해 "젤렌스키 대통령이 3일 트럼프 대통령과 통화하며 미국의 건국 250주년 독립 기념일을 축하했다"고 설명했습니다.두 정상이 추가로 어떤 내용을 논의했는지는 전해지지 않았습니다.두 정상 간 통화 사실 보도는 우크라이나군이 중·장거리 드론을 활용해 러시아군 보급망뿐 아니라 러시아 본토 내 석유 인프라와 군사시설까지 공격 범위를 넓히며 전장에 적지 않은 영향을 미치고 있다는 평가가 나오는 가운데 이뤄졌습니다.트럼프 대통령도 최근 우크라이나의 대러 장거리 드론 작전 능력을 높게 평가한 것으로 전해졌습니다.앞서 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 최근 복수의 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 지난달 주요 7개국(G7) 정상회의에서 우크라이나가 러시아 본토 깊숙한 곳의 목표물을 장거리로 타격한 최근 드론 작전에 대해 "깊은 인상을 받았고 열광적이었다"고 보도했습니다.또, 트럼프 대통령은 당시 정상회의에서 러시아 에너지 부문에 대한 추가 제재에도 동의한 것으로 전해졌다고 FT는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)