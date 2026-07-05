'베네수엘라 강진' 사망자 3천 명 육박…이틀째 생존자 구조 소식 없어

▲ 베네수엘라 지진 구조현장

지난달 24일 발생한 베네수엘라 강진에 따른 사망자가 3천 명에 육박하는 것으로 집계됐습니다.AFP 통신은 현지시각 4일 베네수엘라 정부 공식 발표를 인용해 지진 사망자가 2,954명으로 확인됐다고 보도했습니다.하루 전 집계된 2,645명보다 309명 늘어난 수치로, 부상자 수는 1만 6천 명을 넘어선 것으로 파악됐습니다.정부가 발표하는 공식 사망자 수치는 수습된 시신을 기반으로 집계한 것으로, 시간이 지날수록 희생자 규모는 계속 늘어날 가능성이 큽니다.베네수엘라 정부는 공식 실종자 집계를 발표하지 않고 있는데, 유엔 인도주의업무조정국(OCHA)은 지진 실종자 수가 5만 명에 달할 수 있다고 앞서 추산한 바 있습니다.국제 구조대와 베네수엘라 소방·군 당국이 구조 작업을 이어가고 있지만, 지진 발생 열흘째에 접어들면서 생존자가 구조될 가능성도 희박해진 상태입니다.지진 발생 8일 만인 지난 2일 베네수엘라 라과이라주 카티아라마르의 한 쇼핑센터의 야간 경비원으로 일하던 에르난 알베르토 힐 플로레스가 극적으로 구조된 뒤 추가 생존자 소식은 이어지지 않고 있습니다.이에 따라 구조대들이 생존자 수색 작업을 점차 마무리하는 분위기 속에, 유족들은 여전히 잔해 속에서 들려오는 작은 소리 하나에도 실낱같은 희망을 걸며 현장을 떠나지 못하고 있다고 외신들은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)