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"미국·이란 협상, 11일 파키스탄서 재개 전망…'핵 협상' 포함"

김덕현 기자
작성 2026.07.05 00:12 조회수
"미국·이란 협상, 11일 파키스탄서 재개 전망…'핵 협상' 포함"
▲ 미국-이란

미국과 이란 간의 종전 합의 후속 협상이 오는 11일 재개될 예정이라고 사우디아라비아 국영 방송 알 아라비야가 현지시각 4일 보도했습니다.

방송은 소식통을 인용해 양국 간의 협상이 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 장례식 종료 이후인 11일 중재국인 파키스탄에서 재개될 예정이라고 전했습니다.

보도에 따르면 장례식 후 재개될 협상에서는 대이란 제재 및 이란 동결 자금 해제, 핵 협상 등 여러 핵심 현안이 다뤄질 전망입니다.

방송은 "다음 협상은 종전 양해각서를 둘러싼 양국 간의 이견이 지속되는 가운데, 긴장 고조를 억제하고 핵 프로그램 협상 트랙을 재개하는 데 초점을 맞췄다"고 전했습니다.

양국 실무 협상단은 앞서 지난 1일 카타르 도하에서 간접 회담을 진행했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이 회담을 매우 좋았다고 평가한 바 있습니다.

이란 측은 양측이 수십억 달러 규모의 이란 동결 자금을 일부 해제하는 데 합의했다고 주장했지만, 미국 관리들은 이 같은 합의 도달 사실을 부인한 것으로 알려졌습니다.
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