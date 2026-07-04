[날씨] 전국 확대되는 장맛비…내일도 무더위 계속

오늘(4일) 낮 동안 비가 소강상태를 보였는데요.



내일 오후부터는 전국적으로 장맛비가 확대되겠습니다.



내일 예상 강수 시점을 확인해보면 오전까지는 충청 이남 지역에 비가 오다가 오후가 되면 수도권과 강원 내륙까지 비구름이 확대되겠습니다.



내일까지 강원 동해안을 제외한 중부와 호남 지역에 20~60mm, 영남 지역에 5~50mm의 비가 예상되고요.



남해안은 최대 80mm, 제주 산간으로 최대 150mm 이상의 호우가 집중되겠습니다.



또 내일 오전까지는 비가 소강상태를 보일 때가 많겠지만 내일부터 비가 내릴 때 시간당 20mm 안팎으로 세차게 쏟아져 주의하셔야겠습니다.



현재 위성 영상 확인해 보겠습니다.



현재 정체 전선은 제주도 해상에 위치하고 있고요, 오늘 호남 지역까지 비가 내리겠고, 내일부터는 전국적으로 비가 확대되겠습니다.



한편 오늘 남서풍이 불어들면서 후텁지근했습니다.



내일도 습도 높은 무더위가 이어질 텐데요.



내일 아침 기온 서울 23도로 시작해 낮 기온 서울 29도가 예상되고, 습도가 더해지며 체감온도는 이보다 2~3도가량 높겠습니다.



다음 주 화요일까지는 전국에 비가 내리겠고요, 중부 지방은 목요일까지 강수가 길게 이어질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)