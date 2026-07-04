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김민석, 조만간 '호남 반도체 부지' 광주 군공항서 당대표 출마 선언

배준우 기자
작성 2026.07.04 17:12 조회수
김민석, 조만간 '호남 반도체 부지' 광주 군공항서 당대표 출마 선언
▲ 더불어민주당 당권 주자로 거론되는 김민석 전 국무총리가 2일 충북 청주시 SK하이닉스 4캠퍼스를 방문해 가진 간담회에서 발언하고 있다.

민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 조만간 전남·광주통합특별시에서 8·17 전당대회 당 대표 선거에 출마하겠다고 공식 선언할 것으로 알려졌습니다.

구체적인 출마 선언 장소로는 광주 군 공항이 유력하게 검토되는 것으로 전해졌습니다.

김 전 총리 측은 "출마 선언 시기 및 장소는 현재 검토 중"이라며 "확정되면 조만간 공지하겠다"고 밝혔습니다.

김 전 총리가 최근 당에 복귀하자마자 바로 광주 군 공항에서 출마 선언을 하는 것은 당의 핵심 지지 기반인 호남의 당심에 대한 고려와 함께 당 대표로 당선되면 이재명 정부의 국정을 즉각 지원하겠다는 의지를 부각하기 위한 것으로 보입니다.

전남·광주특별시는 이재명 정부가 국가 균형발전을 위해 추진한 행정통합의 첫 사례로 지난 1일 출범했습니다.

특히 광주 군 공항의 경우 이재명 정부의 메가 프로젝트 일환으로 조성이 예정된 반도체 공장(팹)의 후보지로 검토되는 곳입니다.

이재명 대통령은 지난달 30일 '서남권 첨단산업 발전 비전 국민보고회' 뒤 광주 군공항을 시찰했습니다.

김 전 총리는 호남에서 출마선언 뒤 같은 날 오후 서울 광화문에서 한 차례 더 출마 선언 행사를 개최하는 방안도 고려하는 것으로 전해졌습니다.

(사진=연합뉴스)
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