26년간 짱구 다그친 그 목소리…성우 강희선 씨 별세

이미지 확대하기 이미지 확대하기 ▲ 지난 2019년 SBS '비디오머그'와 인터뷰 중인 故 강희선 씨

"이번 역은 강남, 강남 역입니다."지하철을 타는 사람이라면 누구나 아는 목소리.그리고 26년간 짱구를 다그치고 끌어안았던 짱구 엄마 봉미선의 목소리.그 목소리의 주인공 성우 강희선 씨가 오늘(4일) 새벽 세상을 떠났습니다.향년 66세의 나이입니다.지병으로 투병 중이던 고인은 오늘 새벽 2시 10분쯤 인제대 상계백병원에서 별세했습니다.서울에서 태어난 고인은 서울예전 2학년이던 1979년 만 열여덟의 나이에 TBC 성우극회 10기로 데뷔했고, 이듬해 방송 통폐합으로 KBS 성우 15기가 됐습니다.'빨간 머리 앤'을 시작으로 수많은 애니메이션을 더빙했고, 외화 전성시대엔 샤론 스톤, 줄리아 로버츠, 우마 서먼 등 당대 최고 여배우들의 목소리를 전담했습니다.1996년부터는 서울 1-8호선, 부산 1-4호선 지하철 안내방송 더빙을 맡아 30년 가까이 시민들의 출퇴근길과 함께했습니다.2018년 코레일이 44년간의 육성방송을 TTS 방식으로 전환하기 시작한 뒤에는 서울교통공사 등 일부 열차에서만 고인의 목소리를 들을 수 있게 됐습니다.고인은 당시 SBS 비디오머그 인터뷰에서 기계음을 들어본 뒤 사람의 정서가 없다며 아쉬워하기도 했습니다.젊은 세대에게는 단연 '짱구 엄마'였습니다.1999년부터 26년간 봉미선을 연기했고 맹구 역도 함께 맡았습니다.카랑카랑한 짱구 엄마와 느릿한 맹구가 같은 목소리라는 사실이 뒤늦게 알려져 화제가 되기도 했습니다.2018년 대중문화예술상 국무총리 표창을 받은 고인은 2021년 대장암 진단을 받았습니다.간으로 전이돼 시한부 2년 선고까지 받았지만 47차례 항암 치료 중에도 14시간 30분 동안 짱구 극장판 녹음을 강행했고, 지하철 안내 방송 녹음도 이어갔습니다.고인은 생전 한 인터뷰에서 "연기를 생명처럼 생각한다"며 '다음 생에도 성우를 할 거냐'는 질문에 '하다가 죽어도 좋다'고 답했습니다.빈소는 서울성모병원 장례식장에 마련됐고, 발인은 6일 오전 7시 40분입니다.