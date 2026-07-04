"접촉사고" 신고하러 지구대 갔다가…숙취운전 적발되자

▲ 음주측정기

접촉 사고 피해를 신고하려고 제 발로 지구대를 찾았다가 숙취 운전 사실이 적발된 50대가 측정 오차를 주장했지만 결국 처벌받았습니다.법원은 "음주 측정 절차와 장비의 신뢰성이 인정되고 측정 결과를 의심할 만한 사정도 없다"며 유죄로 판단했습니다.춘천지법은 도로교통법상 음주운전 혐의로 기소된 A 씨에게 벌금 500만 원을 선고했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난해 10월 18일 오전 11시 10분쯤 춘천 일대 약 2.9km 구간에서 혈중알코올농도 0.03% 상태로 승용차를 몬 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.조사 결과 A 씨는 사건 전날 밤 술을 마신 뒤 이튿날 주차된 자신의 차량이 들이 받힌 사실을 발견하고 스스로 운전해 지구대를 방문한 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 씨에게 술 냄새가 나자 음주 감지를 실시했고, 적색 불이 켜지자 물로 입안을 헹구게 한 뒤 음주측정기로 음주운전 사실을 확인했습니다.법정에 선 A 씨는 숙취 운전은 인정하면서도, 음주 측정 당시 혈중알코올농도가 0.03% 미만이었을 가능성이 있다며 혐의를 부인했습니다.A 씨 측은 "0.03%라는 수치가 법정 최저 기준치 경계선인 만큼 장비 오차나 외부 요인으로 측정치가 다르게 나올 수 있는데도 경찰이 반복 측정을 하지 않았다"고 주장했지만 법원은 이를 받아들이지 않았습니다.법원은 "당시 사용한 음주 측정기가 3개월 전 교정된 상태였고, A 씨가 음주 측정 이후 이의를 제기하거나 혈액 채취를 요구하지 않은 점을 들어 혐의가 인정된다"고 판단했습니다.이어 "구강 내 잔류 알코올 등으로 인한 과다 측정을 방지하는 조치가 이뤄진 뒤 품질 기준에 적합한 기기로 측정이 진행돼 의심할 만한 사정이 없다"고 설명했습니다.또한 "알코올 분해 시간(일반적으로 음주 후 30∼39분 사이 상승해 최고치에 이른 뒤 시간당 0.008∼0.03%씩 감소)을 토대로 음주와 운전 시간을 계산하면 측정 결과인 0.03%보다 혈중알코올농도가 더 높았을 가능성도 있다"고 덧붙였습니다.재판부는 "A 씨가 과거 두 차례 음주운전으로 처벌받은 전력이 있다면서도 숙취 운전 등 참작할 사정이 있고 혈중알코올농도 수치가 높지 않은 점 등을 종합해 형을 정했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)