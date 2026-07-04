뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

블룸버그 "SK하이닉스 미 ADR 상장 수수료율 0.5% 검토"

이호건 기자
작성 2026.07.04 16:36 수정 2026.07.04 16:37 조회수
블룸버그 "SK하이닉스 미 ADR 상장 수수료율 0.5% 검토"
▲ SK하이닉스

SK하이닉스의 미국주식예탁증서, ADR 상장이 임박한 가운데 상장 주관사들에 조달 자금의 약 0.5%를 수수료로 지급하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그가 보도했습니다.

이는 월가 관행 대비 낮은 수준이지만 딜 규모가 워낙 커 총수수료는 2천억원에 육박할 수 있다는 전망입니다.

SK하이닉스의 최근 시가총액을 기준으로 할 경우 이번 공모를 통해 조달할 수 있는 자금은 약 265억달러, 우리돈으로 40조5천450억원입니다.

0.5%의 수수료율이 적용될 경우 총수수료는 1억3천만달러, 1천989억원 수준입니다.

주관사는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 등 글로벌 대형 투자은행 4곳이 맡고 있습니다.

복수의 소식통들은 SK하이닉스가 수수료와 성과보수 등을 놓고 논의를 진행하고 있으며, 세부 내용은 변경될 수 있다고 전했습니다.

0.5% 수준의 수수료율은 최근 역대 최대 규모 기업공개를 진행한 스페이스X의 수수료율 0.67%보다 낮은 수준이지만 자금 조달 규모가 큰 '메가 딜'인 만큼 올해 아시아 기업 관련 거래 가운데 주관사들에 가장 많은 수수료를 안기는 딜 중 하나가 될 것으로 블룸버그는 전망했습니다.

블룸버그는 이번 ADR 상장이 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 약 860억달러를 조달한 대형 IPO에 이어 사우디아라비아 아람코의 294억달러 규모 IPO와 맞먹는 역대급 주식 공모가 될 가능성이 있다고 평가했습니다.

SK하이닉스가 오랫동안 한국 증시에 상장돼 있고 올해 글로벌 기술주 가운데 가장 주목받는 종목 중 하나인 만큼 투자자들의 인지도가 높아 주관사들의 업무 부담도 상대적으로 적을 것으로 내다봤습니다.

SK하이닉스는 전체 발행주식의 최대 2.5%에 해당하는 보통주를 기초자산으로 ADR을 발행할 계획이라고 밝혔지만, 실제 발행 물량과 공모 규모는 해외 기관투자가 대상 수요예측 결과를 거쳐 결정됩니다.

ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권입니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지