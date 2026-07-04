이승수, 아시아청소년탁구 15세 이하 남자 단식 우승

이승수(대전동산중)가 제30회 아시아청소년탁구선수권대회에서 한국 대표팀의 유일한 금메달을 따냈습니다.



이승수는 3일(현지시간) 태국 방콕에서 열린 대회 U-15(15세 이하) 남자 단식 결승에서 일본의 오노 소마를 4-2(7-11 11-8 14-12 11-13 11-6 11-3)로 물리치고 시상대 정상에 올랐습니다.



한국 선수단이 이번 대회 개인전에서 거둔 유일한 메달이자, 단체전을 포함한 대회 전체를 통틀어 유일한 금메달입니다.



조별리그를 전승으로 통과한 이승수는 32강에서 크루즈 케빈(필리핀)을 3-0으로 완파하고 16강에서도 중국의 민밍을 3-0으로 돌려세웠습니다.



8강에서는 오카다 소라(일본)에게 3-1로, 준결승에서는 천카이청(타이완)에게 4-3으로 승리하며 결승에 올랐습니다.



한국 선수단은 이번 대회에서 이승수의 금메달을 비롯해 U-15 남자 단체전 은메달, U-19 남자 단체전 동메달, U-15 여자 단체전 동메달 등 모두 4개의 메달을 획득했습니다.