메시, 월드컵 첫 20골 새 역사…다음은 살라와 맞대결

<앵커>



북중미 월드컵에서 디펜딩 챔피언 아르헨티나가 이번 대회 돌풍의 주역 카보베르데를 꺾고 16강에 올랐습니다. '축구의 신' 리오넬 메시는 월드컵 사상 최초로 통산 20호 골의 고지를 밟으며 팀의 승리를 이끌었습니다.



편광현 기자가 보도합니다.



<기자>



대회 2연패를 노리는 아르헨티나의 중심은 역시 '축구의 신' 메시였습니다.



0의 균형이 이어지던 전반 29분, 수비수 마르티네스가 길게 보낸 패스를 절묘한 퍼스트 터치로 잡은 뒤 왼발 슛으로 연결해 카보베르데의 골망을 흔들었습니다.



이 골로 메시는 월드컵 역사상 최초로 본선 통산 '20골'이라는 대기록을 작성했고, 이번 대회 7호 골로 프랑스의 음바페를 제치고 득점 단독 선두로도 치고 나갔습니다.



하지만 돌풍의 주역 카보베르데의 반격도 만만치 않았습니다.



후반 14분 두아르트가 침착한 오른발 슈팅으로 동점 골을 넣으며 승부를 연장전으로 끌고갔습니다.



아르헨티나가 연장 전반 2분 만에 마르티네스의 골로 다시 앞서갔지만, 11분 뒤 카보베르데의 카브랄이 골대 구석을 찌르는 원더골로 다시 승부를 원점으로 돌렸습니다.



위기의 순간 메시의 발끝이 다시 빛났습니다.



연장 후반 6분, 메시가 왼발로 차 올린 코너킥이 로메로의 헤더로 연결됐고, 이 공이 상대 수비를 스치면서 자책골로 이어졌습니다.



마지막까지 카보베르데의 파상공세를 막아낸 아르헨티나는 3대 2로 승리하며 16강 진출에 성공했습니다.



사상 첫 본선 무대에서 강팀 스페인, 우루과이와 비기며 매서운 돌풍을 일으킨 카보베르데는 디펜딩 챔피언의 벽을 넘지 못하고 고개를 숙였습니다.



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이집트는 호주와 한 골 씩 주고받으며 연장 혈투를 펼쳤고, 승부차기 끝에 16강에 진출했습니다.



살라가 이끄는 이집트와 메시를 앞세운 아르헨티나는 오는 8일 미국 애틀랜타에서 8강을 다툽니다.



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콜롬비아는 전반 14분 아리아스의 선제골을 끝까지 지켜내면서, 가나를 1대 0으로 꺾고 마지막 16강행 티켓을 거머쥐었습니다.



콜롬비아는 오는 8일 캐나다 밴쿠버에서 스위스와 격돌합니다.



(영상편집 : 하성원)