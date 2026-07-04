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고유가 지원금 최종 신청률 98%…6조 1천123억 원 지급

백운 기자
작성 2026.07.04 13:43 수정 2026.07.04 14:01 조회수
1천만 명 못 받는 고유가 지원금…곳곳 '볼멘소리'
고유가 피해지원금 최종 신청률이 98%로 집계됐습니다.

행정안전부에 따르면 어제(3일) 오후 6시 마감된 1·2차 고유가 지원금 신청자는 3천540만 3천928명입니다.

지급 대상자(소득 하위 70%) 3천613만 8천987명 가운데 98.0%가 신청을 마쳤습니다.

전체 지급액은 6조 1천123억 원입니다.

1인 평균 지급액은 17만 3천 원 정도입니다.

이 중 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층이 대상인 1차 지원금은 320만 1천 명이 신청해 99.0% 신청률을 기록했습니다.

이들에게는 총 1조 8천168억 원, 1인 평균 56만 8천 원 정도가 지급됐습니다.

지원금 수령 수단은 신용·체크카드가 2천352만 7천383명(66.5%)으로 가장 많았습니다.

이어 지역사랑상품권 모바일·카드형 594만 5천683명(16.8%), 선불카드 528만 1천920명(14.9%), 지역사랑상품권 지류형 64만 8천942명(1.8%) 순이었습니다.

지역별 신청률은 전남(98.99%), 전북(98.94%), 경남(98.91%)이 가장 높았고, 서울(96.46%), 경기(97.46%), 인천(97.70%)이 가장 낮았습니다.
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