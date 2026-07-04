해외서 조 단위 도박판 벌였다…총책 12년 만에 검거

▲ 도박

대규모 범죄 단체를 조직해 해외에서 수 조원대의 불법 도박사이트를 운영한 총책이 정부 합동 수사로 검거돼 송환됐습니다.5천억 원대 도박사이트를 운영하던 남성도 함께 잡혀 왔습니다.범정부 합동 초국가범죄 특별 대응 태스크포스는 도박사이트 운영 총책급 사범 두 명을 아랍에미리트 당국과 공조를 통해 검거하고 오늘(4일) 인천국제공항을 통해 국내로 송환했다고 밝혔습니다.검거된 피의자 A 씨는 필리핀 등 동남아를 거점으로 4조 8천억 원 규모의 도박사이트를 운영하면서 대규모 범죄수익을 세탁한 혐의를 받습니다.2014년 해외로 도주한 뒤 당국의 추적을 피해 필리핀, 말레이시아, 캄보디아 등을 떠돌던 그는 도피 생활 12년 만에 UAE에서 검거돼 송환됐습니다.A 씨는 불법도박 사이트를 운영하면서 660억 원 규모의 세금 포탈을 벌이고, 마약 제공·투약, 성매매 등 혐의도 받고 있습니다.2018년 말레이시아에서 우리 국민이 사망한 사건에 연루됐다는 의혹도 제기돼 이에 대한 수사도 이뤄질 예정입니다.또 다른 피의자 B 씨는 중·고등학생들을 불법 도박 영업에 동원해 5천억 원 규모의 불법 도박사이트를 운영한 혐의를 받습니다.B 씨 또한 UAE에서 붙잡혔습니다.범정부 합동 TF는 장기간에 걸친 정보 분석과 국제 공조를 통해 피의자 소재를 추적하고, 범죄 수익 및 공범 관계 등에 대한 자료를 수집·분석하면서 수사를 이어간 끝에 이들을 검거하는 데 성공했다고 밝혔습니다.특히 중동 전쟁으로 인해 한국 국적 항공사의 운항이 어려운 상황에서도 UAE 당국의 협조를 통해 현지 항공사 비행기로 피의자들을 송환했다고 부연했습니다.정부는 "당국의 강력한 수사 의지와 국제 공조 역량을 보여준 사례"라며 "앞으로도 해외에 도피하면서 범행을 지속하는 유사 사이버도박 운영 조직을 끝까지 추적해 검거하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)