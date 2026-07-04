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경찰 아버지에게 주소·비밀번호까지…수사팀 정보 유출 정황

김민준 기자
작성 2026.07.04 12:25 수정 2026.07.04 12:47 조회수
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<앵커>

광주 여고생 살인 피의자 장윤기의 현직 경찰 아버지가 아들의 성범죄 핵심 증거를 없애기 직전, 구속 상태였던 장윤기와 아버지 사이에 경찰이 전화통화 연결을 해줬던 것으로 확인됐습니다. 또 장윤기의 주거지와 비밀번호 등을 장윤기의 아버지에게 알려준 사실도 확인됐습니다.

김민준 기자입니다.

<기자>

지난 5월 5일 0시 10분쯤 고 이채원 양을 살해한 장윤기는 범행 직후 자신의 휴대전화를 인근 강에 버렸습니다.

범행 당일 오전에 경찰에 체포된 장윤기는 이틀 뒤 구속됐고, 구속 다음날 아버지 장 모 경감은 아들의 원룸을 찾아가 리얼돌 2개를 해체한 뒤 광주 지역 여러 곳에 나눠 버렸습니다.

그런데 장 경감이 리얼돌 등 핵심 증거를 없애기 전에, 장윤기와 아버지 장 경감 사이 직접 전화 통화가 이뤄졌던 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

당시 구속 상태였던 장윤기는 외부인과 직접 전화를 할 수 없었는데, 장 경감과 통화를 연결해 준 건 당시 사건을 담당하고 있던 광주 광산경찰서 수사팀 경찰관이었던 것으로 확인됐습니다.

경찰은 또, 아버지 장 경감에게 여러 수사정보도 제공한 것으로 확인됐습니다.

광주광산경찰서 '장윤기 사건' 수사팀장은 장 경감에게 장윤기의 거주지 정보를 전달한 것으로 확인됐습니다.

수사팀장이 장 경감에게 장윤기의 주소뿐 아니라 도어락 비밀번호까지 건넨 겁니다.

장 경감이 이후 아들 장윤기의 자취방을 방문해 리얼돌 2개를 폐기할 수 있었던 것도, 경찰로부터 관련 정보를 받았기 때문입니다.

또, 장윤기 수사팀 핵심 수사관인 A 씨도 장 경감과 여러 차례 통화하며 수사와 관련된 정보를 유출한 정황이 포착됐습니다.

경찰청은 광주 현지로 감찰 인력을 급파해 초동수사 전반에 대해 살펴보는 한편, 기록 검토 등을 마치는 대로 장 경감에 대한 대면 조사를 진행할 방침입니다.

(영상편집 : 원형희)
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