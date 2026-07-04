일본에도 계약학과 생긴다…도쿄대 등 5개교에 신설 준비

▲ 도쿄대 혼고 캠퍼스 고사장

대학과 기업이 채용을 전제로 맞춤형 고급 인재 양성에 협력하는 제도인 계약학과가 일본에서도 등장할 것으로 보입니다.일본 경제산업성은 2028년도부터 도쿄대, 고베대 등 5개 대학에 계약학과를 신설할 방침을 마련했다고 요미우리신문이 보도했습니다.계약학과는 국가, 지방자치단체 또는 기업과 계약한 대학이 정원 외로 학과를 운영하면서 특화 인재를 길러 채용까지 연계하는 제도로, 한국에서 삼성전자와 SK하이닉스 등이 시행하는 반도체 계약학과가 대표적인 사례로 알려져 있습니다.일본에서는 공동 연구개발 등 산학 협력 제도가 있었지만, 계약학과 신설은 처음이라고 요미우리는 해설했습니다.도쿄대는 이미지 센서 분야 글로벌 1위인 소니그룹과 연계해 맞춤형 박사급 인재를 육성하고, 고베대는 산업용 로봇 주력 기업인 가와사키중공업과 손잡고 피지컬 AI 분야 특화 인재를 길러낼 계획입니다.가와사키중공업이 지난해 오사카·간사이 만국박람회에서 선보인 네발 로봇 '콜레오'의 고도화를 위해 고베대에 연구거점을 마련하고 박사급 인재를 육성하기로 했습니다.이밖에 니가타대, 도호쿠대, 가나자와대가 일본 첫 계약학과 신설 대상으로 선정됐습니다.일본 신에너지·산업기술종합개발기구가 계약학과 신설 공고를 진행해 24개 신청 대학 중에 5곳을 선정했으며, 설치 대학 수를 차차 늘려갈 방침으로 알려졌습니다.일단 계약학과를 설치한 대학은 10년 이상 운영해야 하며, 기업은 대학과 공동 연구를 진행하거나 장학금 지원, 특화 인력 채용 등에서 협력합니다.일본 정부는 대학이 계약학과 관련 연구거점을 신설할 경우 최대 25억엔, 우리돈으로 약 237억원을 지원하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)