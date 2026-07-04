텅 빈 매장, 무너진 일터…홈플러스 1년의 기록

잘나가던 국민 마트, 어쩌다 텅 빈 매장이 됐나

"내 삶이었던 홈플러스"…벼랑 끝에 선 엄마들

홈플러스 사태가 던지는 경고!

♬ 높은 물가 힘드시죠. 여기는 달라 홈플러스~ 홈플러스~♪대한민국 국민이라면 누구나 한 번쯤 들어봤을 홈플러스의 로고송이다. 한때 전국 142개 점포, 연 매출 8조 원을 기록하며 국내 대형마트 2위로 자리 잡았던 홈플러스가 지금 존폐의 갈림길에 서 있다. 달걀이 있어야 냉장 코너엔 프라이팬이 놓여 있고, 만두를 팔던 냉동 코너는 얼음컵으로만 채워져 있다. 잘나가던 국민 마트는 어쩌다 이런 모습이 되어버린 것일까?지난해 3월, 홈플러스는 갑작스럽게 기업회생을 신청했다. 그리고 1년이 지난 지금, 회생 신청 직전 126개였던 점포는 67개로 줄었고, 1만 8천 명이었던 직원은 9천여 명으로 감소했다. 많은 이들이 일자리를 잃었고, 남아 있는 이들 역시 불안한 시간을 보내고 있다. 제작진은 오랫동안 홈플러스를 지켜온 네 명의 엄마들을 만나 그들의 이야기를 들어보았다. 경기도의 한 점포에서 30년 동안 일해 온 이혜영(가명) 씨는 홈플러스를 가족을 지켜준 ‘버팀목’ 같은 존재라고 했다. 남편의 사업이 어려워져 가장 역할을 해야 했던 순간, 가족의 생계를 책임질 수 있게 해준 일터였다며 지금의 상황이 너무 허무하고 슬프다고 했다. 부산의 한 점포에서 15년을 일한 정승숙 씨에게도 홈플러스는 단순한 직장이 아니었다. 혼자 힘으로 아들을 키우며 살아갈 수 있게 해준 삶의 터전이었다. 정 씨는 “월급이 많지는 않았지만 일할 수 있다는 것만으로도 행복했다” 며 제발 홈플러스를 살려달라고 호소했다.위기에 처한 것은 노동자들만이 아니다. 물건을 납품해 온 납품업체, 월세를 내고 매장을 운영하는 자영업자 등 홈플러스와 연결된 이들만 10만 명에 달한다. 특히, 전국 홈플러스 매장에 입점한 8천여 명의 자영업자들은 당장 생존의 기로에 섰다. 문을 닫은 점포 안에서 여전히 장사를 이어가고 있는 자영업자들은 매출이 곤두박질친 상황에서도 임대료는 꼬박꼬박 내야한다며 울분을 토했다.전문가들은 10년 전, 사모펀드인 MBK파트너스가 홈플러스를 인수하는 과정에서부터 문제가 있었다며, 이번 사태는 홈플러스만의 문제가 아니라 앞으로 다른 기업에서도 얼마든지 일어날 수 있는 일이라고 경고했다. 과연 그동안 무슨 일이 있었던 것이며, 홈플러스의 앞날은 어떻게 되는 것일까?이번 주 SBS <뉴스토리>는 존폐의 갈림길에 선 홈플러스 사태의 실상을 짚어보고, 평생을 바친 터전에서 벼랑 끝으로 내몰린 ‘엄마 노동자’들의 절박한 목소리를 들어본다.