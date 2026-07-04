1. 홈플러스 파산 수순…1만 2천 명 실직 위기



국내 대형마트 2위까지 올랐던 홈플러스에 대해 법원이 회생절차 폐지 결정을 내렸습니다. 2주 내 운영 자금 2천억 원을 마련하지 못하면 파산 수순을 밟을 것으로 보이는데, 직원들의 대량 실직과 입점 업체의 연쇄 피해가 우려됩니다.



2. "장윤기 부자 통화, 수사팀이 연결…집주소도 전달"



광주 여고생 살인 피의자 장윤기의 현직 경찰 아버지가 핵심 증거를 인멸한 사건에 경찰 수사팀이 연관된 정황이 포착됐습니다. 수사팀은 구속 상태였던 장윤기와 통화 연결을 해줬고, 주거지 정보도 전달했던 것으로 드러났습니다.



3. "영남, 제조업 세계 1위로"…312조 원 투자



정부가 312조 규모의 영남권 투자 계획을 발표했습니다. 우주항공, 피지컬 AI, 차세대 반도체 산업에 집중 투자해 영남권을 첨단 제조업의 거점으로 육성하겠다고 밝혔습니다.



4. 배재고, 광주서 직접 사과하고 5·18 묘지 참배



5·18 민주화 운동을 조롱한 응원을 펼친 배재고 야구부가 오는 월요일 광주일고를 찾아 공식 사과하기로 했습니다. 두 학교는 함께 5·18 민주묘지도 참배할 예정입니다.