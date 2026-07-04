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[날씨] 충청이남·제주 장맛비…수도권 곳곳 소나기

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작성 2026.07.04 06:33 조회수
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토요일인 오늘(4일)은 점차 충청권 남부까지 장맛비가 확대되겠습니다.

현재 레이더 영상을 보시면 전남과 경남 지역에 비구름이 지나고 있는데요.

오늘까지 제주도에 5~30mm, 전남 남부는 최대 60mm, 그 밖의 전북과 경남 지역은 5~40mm의 비가 내리겠고 비구름이 밤부터 닿는 충청권 남부와 경북권 남부 지역은 5~10mm 정도로 비의 양이 적겠습니다.

한편 수도권은 오후까지 그 밖의 충청 지역은 오후에 소나기가 지나겠고요.

오늘 장맛비는 소강상태를 보이는 곳도 많겠습니다.

오늘 중부 지방을 중심으로는 구름 사이로 자외선도 강하겠습니다.

현재 기온 보시면 서울 23.2도 가리키고 있고요.

낮 기온은 체감온도 31도 안팎의 후텁지근한 더위가 이어지겠습니다.

내일 오후부터는 전국적으로 정체 전선의 영향을 받아 장맛비가 쭉 이어질 전망입니다.

(임은진 기상캐스터)
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