"쿠팡 차별" 주장에…"미국 인구 2/3 유출됐다면?"

<앵커>



한국 정부가 쿠팡 같은 미국 기업을 차별하고 있다는 주장이 미 하원 보고서에 이어 백악관에서도 제기됐습니다. 청와대는 사실과 다르다며 "만약 미국인의 2/3에 해당하는 인적 정보가 중국에 유출됐다면 미국에서도 심각한 문제 아니겠냐"고 반박했습니다.



강민우 기자의 보도입니다.



<기자>



한국 정부가 쿠팡 등 미국 기업을 차별적으로 대우하고 있다는 내용의 미국 하원위원회 보고서.



이에 대한 입장을 묻는 한국 언론의 질의에 미 백악관 당국자는 "트럼프 행정부는 한국 정부가 미국 기술기업들을 차별적으로 표적 삼는 상황을 깊이 우려하고 있다"며 "어떤 합리적 잣대를 적용하더라도 이재명 정부는 쿠팡을 콕 찍고 있다"고 답했습니다.



그러자 청와대는 '국적에 따라 기업활동을 차별적으로 대우하거나 누구를 표적화해 조사하지 않는다'고 반박했습니다.



위성락 국가안보실장은 "3천300만 건 이상의 인적 정보가 유출됐고, 이는 해당 기업인 쿠팡도 시인"했다며 "쿠팡 전직 직원인 중국인이 중국에서 유출했다", "그 속에는 한국에 살고 있는 미국인의 정보도 있을 수 있다"고 강조했습니다.



특히 위 실장은 "미국 인구 2/3에 해당하는 규모의 인적 정보가 중국에 유출됐는데, 어디로 갔는지 모른다면, 미국에서 굉장히 심각한 이슈가 아닐 수 없을 것"이라고도 지적했습니다.



미국 측이 쿠팡 이슈를 '역지사지'해야 한다는 것입니다.



미국이 이미 쿠팡 사태를 고리로 핵잠수함 도입 등이 걸린 한미안보협상을 5달 넘게 지연시킨 전례가 있는 만큼, 보다 치밀한 대응이 필요하다는 목소리도 나옵니다.



국회사무처는 국회 명의로 별도 입장문을 내고 국회의 쿠팡 청문회가 '적대적·차별적'이었다고 주장한 미 하원 보고서에 대해서 쿠팡 측 주장만을 일방적으로 반영했다며 유감을 표명했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤 형, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 김예지)