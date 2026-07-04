김용범 "전력·용수 풀자"…원전, 댐 신규 건설하나

<앵커>



정부와 대기업이 내놓은 수천조 원 규모의 지방 투자계획과 관련해 청와대는 '전력과 용수를 풀자'고 화두를 던졌습니다. 신규 원전과 댐을 더 만들자는 뜻으로 풀이됩니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



김용범 청와대 정책실장이 SNS에 올린 글입니다.



지난달 29일 발표된 반도체 등 '3대 메가 프로젝트'와 관련해 "메모리의 구조적 우위", 즉 반도체 호황이 "한국에 역사적 기회를 가져왔다"며 "팹을 짓자, 전력과 용수를 풀자"고 제안했습니다.



반도체 기지와 AI 데이터센터 등 인공지능 생태계 조성을 위한 국가적 프로젝트에는 충분한 전력과 물 공급이 꼭 필요한 만큼 신규 원전과 댐을 추가로 짓자는 뜻으로 풀이됐습니다.



이재명 대통령은 문재인 정부의 '탈원전' 대신 기존 원전과 재생에너지를 혼합한 '에너지믹스'를 공약했고, 취임 초만 해도 신규 원전 건설에는 정책적 무게를 두지 않았습니다.



[이재명 대통령 (취임 100일 기자회견, 2025년 9월 11일) : 원자력발전소 짓는 데 15년 걸리고요. 원자력발전소 지을 데가 없어요.]



하지만 AI 열풍 등으로 전력 수요가 급증하자 지난 1월, 윤석열 정부 때 추진되다가 중단됐던 신규 원전 2기의 건설을 재추진하기로 했습니다.



정부가 9월 정기국회 이전에 추가로 신규 원전 건설 계획을 내놓을 수도 있습니다.



[김성환/기후에너지환경부 장관 (MBC라디오 김종배의 시선집중) : 원전을 좀 더 추가로 지어야 될지 여부에 대해선 빨리 검토를 해봐야 됩니다.]



정부는 광주 화순군 동복댐의 높이를 15m 높여 호남 반도체 단지에 필요한 용수를 추가로 확보하겠다는 계획을 최근 발표하기도 했는데, 지난해 중단했던 신규 댐 건설 계획을 재추진할 수 있다는 관측도 나옵니다.



{영상취재 : 정상보·윤 형, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 장현기)