"제조업 세계 1위 향해"…영남에 312조 원 투자

<앵커>



이재명 대통령이 이번에는 영남에서 312조 원 규모의 첨단산업 투자 계획을 발표했습니다. 영남 제조업이 국내 1위에서 세계 1위로 나아갈거라며 국가 역량을 총동원하겠다고 약속했습니다.



보도에 박예린 기자입니다.



<기자>



반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI 등 '3대 메가 프로젝트' 투자 계획과 관련해 어제(3일) 경남 진주에서 '영남권 국민보고회'가 이재명 대통령 주재로 열렸습니다.



영남권 첨단산업 투자 계획은 총 312조 원.



SK그룹은 140조 원을 AI 데이터센터에, 삼성전자는 60조 원을 로봇과 배터리 생산라인에, 한화는 55조 원을 우주항공산업에, 현대차그룹은 42조 원을 자율주행 등에 각각 투자합니다.



이 대통령은 구미의 전자, 울산의 자동차, 포항의 철강 등을 언급하며 대한민국 산업의 산실인 영남이 이제 첨단산업의 태동지로 다시 태어날 거라고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 이를 통해 영남은 이제 국내 제조업 1위를 넘어 세계 제조업 1위를 향해 성큼 나아가게 될 것입니다.]



특히 투자를 결정한 기업들의 통 큰 행보에 국가적 역량을 총동원해 화답하겠다고도 약속했습니다.



[이재명 대통령 : 청년들이 영남에서 미래를 그리며 뿌리 내릴 수 있는 그런 나라를 꼭 만들겠습니다.]



이 대통령은 인공지능 생태계 구축을 위해 정부와 기업들이 지난달 29일 함께 발표한 '3대 메가 프로젝트'에 대해서 "수도권 집중과 지방 소멸의 악순환을 끊어내기 위한 것"이라고 거듭 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 서남권에서 시작해 충청권을 지나 오늘 영남권에서 발표한 대규모 투자 계획은 (정부의) '5극 3특 성장엔진' 전략과 궤를 같이하고 있습니다.]



이 대통령은 국토 공간의 대전환을 반드시 이뤄내겠다면서 세제와 재정, 금융과 인프라 등을 한데 묶은 과감한 패키지 지원도 추진하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정상보·윤 형, 영상편집 : 남 일, 디자인 : 황세연)