[단독] "휴대폰 강에 버렸냐"…장윤기 부자 통화시켜 준 경찰

<앵커>



'광주 여고생 살인' 피의자 장윤기가 구속됐는데도 수사팀이 경찰인 아버지와 통화를 연결시켜준 것으로 확인됐습니다. 심지어 이 통화에서 아버지 장 경감은 범행 후 휴대전화를 버렸냐고 물어봤는데, 증거인멸 과정에 수사팀이 연루된 것으로 볼 수 있는 대목입니다.



김덕현 기자의 보도입니다.



<기자>



지난 5월 5일 0시 10분쯤, 고 이채원 양을 살해한 장윤기는 범행 직후 자신의 휴대전화를 인근 강에 버렸습니다.



범행 당일 오전에 경찰에 체포된 장윤기는 이틀 뒤 구속됐고, 구속 다음날 아버지 장 모 경감은 아들의 원룸을 찾아가 리얼돌 2개를 해체한 뒤 광주 지역 여러 곳에 나눠 버렸습니다.



그런데 장 경감이 리얼돌 등 핵심 증거를 없애기 전에, 장윤기와 아버지 장 경감 사이 직접 전화통화가 이뤄졌던 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



장 경감은 장윤기와 통화에서 '범행 직후 휴대전화를 강에 버린 것이 맞느냐'는 취지로 물어본 것으로 알려졌습니다.



당시 구속 상태였던 장윤기는 외부인과 직접 전화를 할 수 없었는데, 장 경감과 통화를 연결해 준 것은 당시 사건을 담당하고 있던 광주 광산경찰서 수사팀 경찰관이었던 것으로 확인됐습니다.



장 경감은 이 외에도 장윤기 수사가 진행되는 동안 복수의 광산경찰서 수사팀 관계자와 통화를 한 사실도 드러났습니다.



수사 부서 근무 경험이 있는 것으로 알려진 현직 경찰 간부가 자신의 아들 사건을 담당한 경찰들과 직접 소통해 왔던 것입니다.



경찰은 관련 내용을 묻는 SBS의 질의에 "장윤기가 수사에 적극적 협조를 하지 않아 아버지를 통해서 설득하게 한 것"이라며 "피의자에게 편의를 제공한 것이 아니"라고 해명했습니다.



(영상편집 : 신세은, 디자인 : 김한길)