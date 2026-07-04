1만 2천 명 실직 위기…납품 업체 피해 '눈덩이'

<앵커>



홈플러스가 파산할 경우, 가장 큰 걱정은 약 1만 2천 명에 달하는 직원들이 한 번에 일자리를 잃을 수 있다는 것입니다. 150곳에 달하는 납품업체도 평균 7억 7천만 원의 대금을 정산받지 못했습니다.



홍영재 기자의 보도입니다.



<기자>



법원이 회생절차를 폐지했다는 소식에 아직 일터를 되살릴 수 있다는 희망을 품었던 홈플러스 직원들의 가슴이 내려앉았습니다.



[홈플러스 노동자 : 폐지라는 단어를 딱 보는 순간 이게 뭐지 하는. 폐지가 청산인가 아닌가도 참 가늠이 안 되면서 그냥 심장이 좀 뚝 떨어지는 느낌이 들었어요. (회생절차) 연장이 될 거라고 생각했거든요.]



1만 2천 명에 달하는 홈플러스 직원과 주차관리 등 간접고용 인원 1천여 명의 생계가 벼랑 끝에 몰리면서 홈플러스 노조는 허탈함과 절망감 속에 51일째 이어오던 단식 농성도 중단했습니다.



홈플러스에 입점한 8천여 개의 소상공인 점포들도 뒤숭숭한 분위기입니다.



일부 입점업체는 매장 영업을 조기 종료했습니다.



[홈플러스 입점업체 : 본사에서 문자 온 게 장사 일요일까지 장사하지 말라. (왜 하지 말래요?) 홈플러스로 (결제액이) 넘어가면 이 대금을 이제 못 받으니까. 본사가. 자체 포스(결제단말기)로 바꿔주겠다고.]



홈플러스에 물건을 납품한 업체들의 상황도 심각합니다.



150곳에 달하는 납품업체가 아직 받지 못한 대금 규모는 평균 7억 7천만 원에 달합니다.



전자단기사채 투자자들의 피해액도 4천억 원 대에 달하는 상황.



정부는 후폭풍을 최소화하기 위해 중소 협력업체들에 4천400억 원 규모의 긴급 유동성을 지원하고, 임금체불 피해자에 최대 2천100만 원을 지급하기로 했습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 안여진)