뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'딸 교수 임용 의혹' 유승민 전 의원…11시간 경찰 조사

권민규 기자
작성 2026.07.03 23:43 조회수
'딸 교수 임용 의혹' 유승민 전 의원…11시간 경찰 조사
▲ 유승민 전 의원

유승민 전 의원이 딸인 유담(31) 인천대 무역학부 교수의 특혜 임용 의혹과 관련해 장시간 경찰 조사를 받았습니다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 오늘(3일) 업무방해 혐의를 받는 유 전 의원을 피의자 신분으로 소환해 11시간가량 조사했습니다.

유 전 의원은 지난해 유 교수 임용과 관련해 인천대의 채용 업무를 방해한 혐의를 받습니다.

경찰은 오전 10시부터 유 전 의원을 상대로 피의자 신문을 진행한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 유 교수 특혜 임용 의혹과 관련해 지난해 11월 고발장을 접수한 뒤 7개월 넘게 수사를 진행하고 있습니다.

당시 공공기록물법 위반이나 업무방해 혐의로 인천대 이인재 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사 위원, 채용 기록 관리 담당자 등 23명을 조사해달라는 고발장을 접수해 수사를 벌여왔습니다.

경찰은 디민 특혜 채용 의혹 당사자인 유 교수를 아직 입건하지는 않은 것으로 파악됐습니다.

유 교수는 지난해 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에 합격해 글로벌 정경대학 무역학부 교수로 임용됐고, 국회 국정감사 과정에서 특혜 의혹이 제기됐습니다.

경찰 관계자는 "유 전 의원 출석 관련 정보를 밝힐 수 없다"며 "이 사건에 대해 구체적인 답변을 할 수 없다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지