프로야구 한화, 선두 LG 꺾고 5위 도약…강백호 2홈런 4타점

▲ 홈런 친 뒤 세리머니 하는 한화 강백호(왼쪽)와 노시환

프로야구 한화가 선두 LG를 꺾고 2연승을 달리며 5위로 올라섰습니다.한화는 서울 잠실구장에서 열린 신한 SOL KBO리그 정규시즌 LG와 원정경기에서 8대 1로 이겼습니다.강백호가 홈런 2개, 4타점을 기록하며 승리에 앞장섰습니다.2연승을 달리며 시즌 39승 2무 38패가 된 한화는 두산(40승 2무 40패)에 0.5경기 차로 앞서 순위를 5위로 한 계단 끌어올렸습니다.LG는 홈에서 패배를 당하며 2위 삼성에 1.5경기 차로 쫓기게 됐습니다.삼성은 최형우의 시즌 11호 홈런 등을 앞세워 SSG를 6대 4로 물리치고 2연승을 달리며 선두 LG와 간격을 좁혔습니다.9위 SSG는 7연패에 빠졌습니다.7위 NC는 4연승을 노리던 4위 KIA를 11대 3으로 눌렀고, 최하위 키움은 두산에 6대 5로 역전승을 거뒀습니다.롯데는 홈런 2개, 4타점을 기록한 한동희의 활약을 앞세워 KT를 4대 0으로 이겼습니다.(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)