[날씨/XR] 주말, 전국 장맛비…밤사이 강한 비 쏟아져

정체 전선이 다시 북상하면서 제주를 중심으로 장맛비가 내리고 있습니다.



이 비는 주말 사이에 전국으로 확대될 전망인데요.



내일(4일) 밤이 되면 충청권 남부까지 비구름이 확대되겠고, 모레 오후부터 밤사이에는 수도권과 강원도에도 장맛비가 시작될 전망입니다.



그럼 주말 동안 예상되는 비의 양을 토요일과 일요일 각각 나눠서 살펴보겠습니다.



먼저 내일 오전까지는 제주와 전남 남부를 중심으로 많은 양의 비가 내리겠습니다.



현재 제주에는 호우특보가 발효 중인 가운데, 제주 산지에 최대 150mm 이상, 제주와 전남 남부에 최고 80mm의 큰비가 내리겠습니다.



일요일에도 전남에 30~80, 그 밖의 남부와 충청에 20~60mm의 많은 비가 예상되고요, 비가 늦게 시작되는 수도권과 강원도는 5~20mm 정도가 내리겠습니다.



이어서 위성 영상도 살펴보시면 지금 정체 전선이 제주 부근에 이렇게 활성화가 되면서 밤사이에 많은 비가 쏟아지겠습니다.



내일은 오전부터 오후 사이 정체 전선이 조금 남하하면서 비가 대부분 소강상태를 보이다가 밤부터 다시 본격적으로 비가 시작이 되겠습니다.



수도권과 강원도는 구름 사이로 볕이 내리쬐면서 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



내일 중부지방을 중심으로 낮 기온이 30도를 웃돌며 덥겠습니다.



다음 주 초반까지는 전국적으로 많은 양의 비가 이어지겠습니다.



비 피해 없도록 대비를 잘해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)