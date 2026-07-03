'장윤기 사건' 수사 경찰, 리얼돌·차량·소지품 등 유전자 분석 결과 송치 '누락'

▲ 장윤기

고 이채원 양 살해 사건을 수사한 광주 광산경찰서가 피의자 장윤기 자택에서 발견된 '리얼돌'을 비롯해 차량과 소지품에 묻은 유전자 감정 결과가 담긴 보고서를 검찰에 송치하지 않은 것으로 드러났습니다.경찰은 지난 5월 5일 오전 고 이채원 양을 살해한 혐의로 장윤기를 긴급 체포한 뒤, 바로 범행 도구 등을 확보하기 위해 주거지와 차량 등을 압수수색 했습니다.이 과정에서 '리얼돌' 2개를 발견했지만 실물을 압수하지 않았고, 사흘 뒤 장윤기의 아버지인 장 모 경감이 아들의 집으로 찾아가 폐기했습니다.이 사실이 알려지며 논란이 커지자, 경찰은 과학수사팀이 '리얼돌'에 묻어 있는 DNA를 충분히 채취했기 때문에 압수까지 할 필요성은 없었고 국립과학수사원에 DNA 감식을 의뢰해 보고서를 받았다고 설명한 바 있습니다.하지만 경찰은 정작 사건을 검찰로 송치할 땐 DNA 감식 결과가 담긴 보고서를 보내지 않은 것으로 확인됐습니다.해당 보고서엔 '리얼돌' 뿐만 아니라, 장윤기의 차량과 소지품 등에 묻은 유전자 분석 결과까지 함께 담긴 것으로 알려졌습니다.검찰은 어제 수사팀에게 관련 기록을 보내라고 한 것으로 전해졌습니다.이에 대해 경찰은 "내부 시스템 문제로 감식 보고서를 누락하게 된 것"이라며, "누락된 사실을 알고 어제 검찰에 보냈다"고 설명했습니다.정확한 누락 경위에 대해선 "수사와 감찰이 진행되고 있다"고 덧붙였습니다.