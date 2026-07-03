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민주당, 자당 몫 공영방송 이사 후보 선정…KBS 4명 · EBS 3명 · MBC 3명

김관진 기자
작성 2026.07.03 17:33 조회수
민주당, 자당 몫 공영방송 이사 후보 선정…KBS 4명 · EBS 3명 · MBC 3명
▲ 더불어민주당 한병도 당 대표 직무대행 겸 원내대표가 3일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

민주당은 오늘(3일) 자당 몫 한국방송공사(KBS), 한국교육방송공사(EBS), 방송문화진흥회(MBC) 이사 후보를 선정했다고 밝혔습니다.

당 국회추천 공직자 자격심사 특위는 어제 이같이 결정한 뒤 오늘 최고위에 보고했습니다.

민주당은 국회 몫 한국방송공사 이사 6인 중 4인, 한국교육방송공사와 방송문화진흥회의 경우 각각 5인 중 3인을 선정합니다.

구체적으로 한국방송공사 이사 후보로는 김유진 전 방송통신심의위원회 비상임위원, 류일형 한국방송공사 이사, 이승훈 시민사회단체연대회의 공동운영위원장, 이창현 국민대 미디어전공 교수가 선정됐습니다.

한국교육방송공사는 김한나 총신대학교 사범학부 교직과 부교수, 이진순 전 민주언론시민연합 상임공동대표, 조호연 한국교육방송공사 비상임이사가 명단에 이름을 올렸습니다.

방송문화진흥회는 김기중 법무법인 동서양재 변호사, 석원혁 한국거래소 비상임이사, 오태규 전 주오사카 총영사 등이 내정됐습니다.

(사진=연합뉴스)
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