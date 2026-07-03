민주당, 후반기 국회 워크숍 개최…"이 정부 국정과제 차질 없이 완수"

▲ 3일 서울 용산구 한 호텔에서 열린 더불어민주당 국회의원 워크숍에서 민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표, 한성숙 국무총리 등 참석자들이 기념 촬영하고 있다.

민주당 의원들이 오늘(3일) 한 자리에 모여 이재명 정부 집권 2년 차 국정과제와 22대 후반기 국회 운영 전략을 논의했습니다.오늘 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 워크숍에는 민주당 의원들을 비롯해 한성숙 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 청와대 정무수석, 정을호 청와대 정무비서관 등도 참석했습니다.민주당은 당·정·청이 '원팀'으로 단합해 이재명 정부의 주요 국정과제를 뒷받침해야 한다고 강조했습니다.한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 인사말에서 "오늘은 당·정·청이 하나 돼서 집권여당의 책임을 되새기고 차질 없이 민생 입법 완수를 다짐하는 자리"라며 "이재명 정부의 주요 국정과제 입법을 올해 연말까지 마무리해 국회의 책임을 다하겠다"고 말했습니다.이에 한 총리도 "이런 과제들이 성공적으로 추진되기 위해선 무엇보다 당정청과 국회가 긴밀하게 소통하고 협력하는 것이 중요하다"며 "국가 균형발전의 새로운 전기를 마련하기 위한 절체절명의 시기에 유능한 정부로 일하겠다"고 화답했습니다.흰색 상의로 옷차림을 맞춘 의원들은 화기애애한 분위기 속에서 서로 반갑게 인사를 나눴고, 지도부를 제외하고 각자 배정된 상임위원회별로 모여 앉았습니다.특히 정청래 전 대표와 김민석 전 국무총리, 송영길 의원 등 전당대회 주자들은 단상 맨 앞줄에 지도부와 같은 자리에 나란히 앉으면서 관심을 끌었습니다.참석자들은 '일하는 국회', '민생·경제·성장'이라고 적힌 손팻말을 들고 기념사진을 촬영했고 '민생 안정 민주당이 합니다', '경제 안정 민주당이 합니다', '일하는 민주당' 등의 구호를 외치기도 했습니다.기념 촬영 후 비공개로 이어지는 행사에서는 강훈식 대통령 비서실장이 '집권 2년 차 국정기조 및 국정운영 방안'이라는 주제로 강의를 진행했습니다.이후 후반기 국회 운영을 논의하는 두 번째 세션에서는 천준호 원내운영수석부대표가 '후반기 국회 운영 기조 및 운영방안'에 대해서 발표했습니다.뒤이어 한정애 정책위의장이 '집권 2년 차 주요 입법과제'를 소개했습니다.당·정 협의가 진행된 마지막 순서에서는 각 상임위원회 위원과 국무위원들이 섞여 국회 후반기 입법 전략을 논의하는 분임 토론이 진행됐습니다.(사진=연합뉴스)