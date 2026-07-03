[자막뉴스] 선생님 '길거리 미화'에 동원하지 마세요…'파격' 여름방학 숙제도 '강력 통제'

중국 교육부가 학생들의 부담을 줄이기 위해 여름방학 중 과도한 숙제를 엄격히 금지하기로 했습니다.



중국 관영 신화통신은 중국 교육부가 최근 '2026년 초·중·고교 및 유치원 여름방학 안전 업무 통지'를 발표해 일선 학교 등에 공지했다며 여름방학 숙제 총량을 엄격히 통제할 것을 요구했다고 보도했습니다.



구체적인 분량이 제시되지는 않았지만, 휴대전화를 이용해 숙제를 공지하거나 학생들에게 과제 완성을 요구하는 행위, 그리고 학부모에게 숙제 검사나 채점을 떠넘기는 행위 등을 단호히 근절하라고 지시했습니다.



앞서 지난 2021년 중국 교육부는 학기 중 숙제 시간을 초등학교 3∼6학년은 하루 60분, 중학생은 90분 이내로 관리하도록 한 바 있습니다.



또 이번 통지에서 교육부는 방학 전후로 학생들에게 지역별·학교별 통합 시험을 시행하는 것을 엄격히 금지하고, 캠프나 수학여행 등의 명목으로 변칙적인 시험을 치르는 것도 허용하지 않기로 했습니다.



또 지역을 넘어 우수 학생을 선점하는 이른바 '핀셋 모집'과 위장 전입은 물론 기부금이나 교육기금 등 후원과 입학을 연계하는 행위도 엄격히 금지한다고 공지했습니다.



이번 지침에는 교사들의 부담을 줄여주기 위한 대책도 포함됐는데, 중국 교육부는 교사들이 커뮤니케이션과 안전 알림 등 본연의 업무에 집중할 수 있도록 유도하고, 원칙적으로 전임 교사의 방학 중 당직 근무를 배제하기로 했습니다.



또한 교육과 무관한 연수 참가를 금지하고, 하천 순찰이나 도시 미화 행사 등 교육 외적인 업무에 교사를 동원하지 못하도록 못 박았습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)