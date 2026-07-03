앤트로픽, 중국 기업 클로드 무단 접속 차단에 '안간힘'

▲ 앤트로픽

중국 기업들이 미국 첨단 인공지능(AI) 모델을 여러 방법으로 무단 사용하는 일이 늘자 앤트로픽이 이를 차단하기 위한 방안을 대폭 강화했습니다.파이낸셜타임스는 미국의 엄격한 수출통제 및 서비스 제한 조치에도 불구하고 중국 엔지니어들이 다양한 방법을 동원해 미국의 최신 AI 기술에 접근하고 있다며 앤트로픽은 우회 접속 또는 중계 서비스 계정을 차단하는 등 중국 사용자들이 실제로 접속하는 방법을 찾아내 이를 막고 있다고 보도했습니다.최근엔 중국 핀테크 대기업 앤트그룹(Ant Financial)이 싱가포르 등 해외에 설립된 법인 명의로 앤트로픽 클로드의 기업 계정을 생성해 중국 본사 직원들이 접속할 수 있도록 지원한 것으로 전해졌습니다.앤트그룹 직원들이 싱가포르의 자회사와 연결된 사내 인트라넷을 통해 기업용 클로드 계정에 접속할 수 있게 한 것입니다.중국 기업들은 마이크로소프트의 애저를 비롯한 클라우드 서비스를 통해서도 앤트로픽의 '클로드 코드'와 같은 AI 도구에 접근해 온 것으로 알려졌습니다.마이크로소프트는 싱가포르에 기반을 둔 중국 기업들에 응용프로그램 인터페이스(API) 접근 권한을 판매했는데, 이를 통해 중국 본사 엔지니어들이 내부 네트워크를 이용해 클로드를 사용할 수 있다는 것입니다.한 관계자는 신문에 "해외 법인을 통한 클로드 접속 방법은 이미 알려진 문제로, 특정 기업에 국한된 일이 아니다"고 말하기도 했습니다.이런 우회 접속은 미국이나 중국의 법을 어기는 것은 아니지만, 중국 기업들과 이들 기업의 해외법인의 모델 사용을 금지하는 앤트로픽의 서비스 약관에는 위배됩니다.틱톡의 모회사 바이트댄스는 클로드에 대한 직접적인 접근을 지원하지는 않았지만 엔지니어들이 개별적으로 가상사설망(VPN)을 이용해 클로드 서비스를 구독할 경우 비용을 경비로 처리할 수 있도록 해줬습니다.실제로는 중국에서 근무하는 직원들이 인터넷 주소(IP)를 미국이나 싱가포르 등 클로드 서비스가 허용된 국가로 위장해 접속할 수 있도록 지원한 것입니다.앤트로픽은 중국 사용자들이 새로운 우회 기법을 개발함에 따라 이를 찾아내고 제재하기 위한 도구를 지속적으로 업데이트하고 있다며 강한 대응 방침을 밝혔습니다.앤트로픽은 사용자가 접속한 컴퓨터의 사용 시간대 등 세부 지표를 모니터링하고 결제용 신용카드의 발급 국가 등도 분석해 IP는 미국이지만 실제로는 중국에서 접속한 가짜 계정도 찾아내 차단하고 있습니다.앤트로픽은 "중국을 포함해 서비스가 지원되지 않는 지역에서 클로드 코드에 접근하거나 접근을 용이하게 하는 것을 명시적으로 금지하고 있다"면서 "우리는 중국 기업이 소유한 회사, 심지어 중국 외부에 설립된 자회사에 대해서도 서비스를 제한하는 유일한 첨단 AI 기업"이라고 밝혔습니다.이어 "지속적으로 발전하는 탐지 시스템을 통해 이 정책을 시행하고 있으며, 파트너와 협력해 정책을 위반하는 계정을 찾아내 차단하고 있다"고 덧붙였습니다.중국 정부도 보안을 이유로 자국 기업이 해외 데이터센터에 있는 모델을 사용해 소비자 애플리케이션을 개발하는 것을 금지하고 있지만 중국 AI 연구소가 내부 연구 개발 목적으로 해외 모델을 사용하는 것은 막지 않고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)