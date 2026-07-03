뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일본항공 여객기, 기체 결함 긴급 착륙…간사이공항 활주로 폐쇄

곽상은 기자
작성 2026.07.03 16:48 조회수
일본항공 여객기, 기체 결함 긴급 착륙…간사이공항 활주로 폐쇄
▲ 일본항공 여객기

일본 도쿄 하네다 공항을 출발해 오사카 이타미 공항으로 향하던 일본항공(JAL) 여객기가 기체 결함으로 목적지를 변경해 간사이 공항에 긴급 착륙했습니다.

이 과정에서 기름 유출이 확인돼 간사이 공항 활주로 한 곳이 폐쇄됐습니다.

오늘(3일) 요미우리신문 등에 따르면 정오쯤 승객과 승무원 등 약 270명을 태운 하네다발 이타미행 JAL 113편 여객기에서 비행 중 유압 계통 결함이 확인됐습니다.

이에 여객기는 간사이 공항으로 목적지를 변경해 착륙했으며, 탑승객은 전원 무사한 것으로 파악됐습니다.

다만 착륙 직후 현장에서 기름 유출이 확인되면서 공항 측은 안전 점검과 청소 작업을 위해 간사이 공항 B 활주로를 일시 폐쇄했습니다.

최근 일본에서는 항공기 기체 결함이나 공항 내 사고가 잇따라 발생하면서 우려가 커지고 있습니다.

지난 5월 29일에는 하네다 공항을 출발해 가고시마로 가던 JAL 여객기가 타이어 결함 가능성으로 나리타 공항에 긴급 착륙했습니다.

이 과정에서 하네다와 나리타 두 공항의 일부 활주로가 일시 폐쇄되는 소동이 벌어졌습니다.

앞서 4월 21일에는 하네다공항의 항공관제 시스템에 오류가 발생해 한때 모든 항공기의 이륙이 중단됐습니다.

당시 장애는 비행계획서를 각 지역 관제기관으로 전송하는 과정에서 문제가 생기면서 발생한 것으로 파악됐습니다.

같은 달 16일에는 나리타 공항에 도착한 소형 제트기가 착륙 직후 활주로를 이탈해 잔디밭에 멈춰 서면서 활주로 한 곳이 전면 폐쇄되기도 했습니다.

(사진=게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지