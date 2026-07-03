미국 고용지표에 강달러 주춤·엔화 반등…환율, 30원 넘게 하락

▲ 원달러 환율

미국 고용 지표가 예상을 밑돌며 달러 강세가 주춤하고, 엔화 가치는 반등하면서 3일 원/달러 환율은 30원 넘게 하락했습니다.이날(3일) 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가는 전날 같은 시각보다 30.2원 내린 1,525.6원을 기록했습니다.환율은 전날 1,555.8원으로 글로벌 금융위기 때인 2009년 3월 5일 1,568.0원 이후 최고 수준으로 치솟았다가 간밤 달러 약세를 반영해 상승세를 멈춰 세웠습니다.전날까지 4일 연속 총 23.8원 올랐는데, 상승분을 모두 반납하고도 더 떨어졌습니다.이날 주간 종가는 지난달 17일 1,513.4원 이후 최저입니다.하락 폭은 33.6원 내린 4월 8일 이후 석 달 만에 가장 컸습니다.환율은 11.3원 하락한 1,544.5원에 거래를 시작한 뒤 내리막길을 걸으며 오전 10시 20분쯤 1,530원대로 내려왔습니다.이후 등락을 반복하다가 오후 3시 전후로 낙폭을 빠르게 키워 순식간에 1,520원대까지 내려갔습니다.환율 하락은 달러 약세와 엔화 강세가 겹친 결과로 풀이됩니다.간밤 발표된 6월 미국 비농업 부문 고용은 전월 대비 5만 7천 명 증가하면서 시장 전망치 11만 명을 크게 하회했습니다.미국의 금리 인상 기대감이 후퇴되면서 달러는 약세로 돌아섰습니다.주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 101 수준에서 고공 행진하다가 내려왔습니다.오후 3시 30분 현재 100.703으로, 전날 같은 시각 기준가보다 0.532 하락했습니다.40년 만에 최저 수준으로 떨어져 원화 약세를 부추겼던 엔화는 강세로 돌아서 환율 하락을 거들었습니다.간밤 당국 개입 영향입니다.오후 3시 30분 기준 엔/달러 환율은 160.977엔으로, 1.274엔 하락했습니다.이에 환율이 고점을 찍고 내려왔다는 인식이 확산하며 수출업체의 달러화 매도 물량이 나오고, 옵션시장에서 환율 상승을 기대하던 매수 심리도 빠르게 청산되면서 환율 하락세가 더욱 거세진 것으로 풀이됩니다.장 막판엔 외환 당국 개입 물량도 풀린 것으로 추정됩니다.전통적으로 일본은행이 미국 휴장일을 맞아 개입에 나선 경우가 많았는데, 미국 독립기념일 대체 공휴일 휴장과 맞물려 한국 외환 당국도 같이 개입했을 것이란 관측이 나옵니다.외국인들은 국내 유가 증권시장에서 2조 2천억 원을 순매도했으나 환율 하락 속도가 더 빨랐습니다.원/엔 재정환율은 100엔당 947.64원으로, 11.19원 하락했습니다.