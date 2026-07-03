베네수엘라 강진 사망자 2천595명으로 늘어…부상자 1만 2천여 명

▲ 베네수엘라 지진

지난달 24일 발생한 베네수엘라 강진에 따른 사망자가 지금까지 2천595명으로 확인됐다고 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령이 현지시간 2일 밝혔습니다.부상자는 1만 2천여 명을 넘었고, 6천462명이 구조됐다고 전했습니다.또 건물 189채가 완전히 붕괴했다며, 정부는 아직 수색과 구조 작업을 종료하지 않았다고 덧붙였습니다.공식 실종자 집계는 공개되지 않고 있습니다.다만 지진 실종자를 파악하는 비공식 웹사이트에 신고된 실종자 수는 2일 저녁 기준 약 3만 8천500명으로 집계됐습니다.로드리게스 임시 대통령은 국제통화기금(IMF)과 세계은행이 베네수엘라 지진 복구 작업을 위해 지원과 차관을 제안했다고 밝혔습니다.베네수엘라가 IMF와 함께 2억 달러(약 3천66억 원) 규모 재건 기금을 조성 중이며, 소실된 주택을 재건하기 위해 이 자금을 계약 업체들에 전달할 예정이라고 설명했습니다.지진 피해가 가장 컸던 라과이라주 주민들은 정부가 초기에 수색 및 구조 작업에 신속하게 나서지 않고 현장을 방치했다며 불만을 토로해왔습니다.국제 구호단체들도 지진 피해 현장에 식량과 의료 물품 같은 구호품 지급이 지연되고, 잔해를 치울 중장비가 지속적으로 부족하다며 베네수엘라 정부의 느린 재난 대응을 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)