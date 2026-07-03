코스피, 급락 하루 만에 급반등…8,000선 회복

▲ 코스피가 8,000선을 회복한 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 SK하이닉스, 삼성전자 종가가 표시돼있다.

코스피가 전날 급락을 딛고 하루 만에 급반등해 8,000선을 회복했습니다.코스피는 오늘(3일) 전장보다 440.25포인트, 5.76% 오른 8,088.34에 장을 마쳤습니다.전날 코스피는 대형 반도체주 폭락에 7.89% 급락해 7,600대로 밀려났는데 이날 상승세로 돌아섰습니다.지수는 전장보다 91.66포인트, 1.20% 오른 7,739.75로 출발해 하락 전환해 한때 7,378.10까지 밀렸습니다.그러나 장중 상승 전환한 뒤 오름폭을 확대, 오후 1시 40분쯤 8,000선을 회복했습니다.이후에도 상승폭을 늘려 한때 8,136.28까지 치솟기도 했습니다.급등장에 이날 오후 1시 47분쯤 프로그램 매수 호가 일시효력정지인 사이드카가 6거래일 만에 발동됐습니다.코스닥 지수도 전장보다 1.69포인트, 0.19% 상승한 868.41에 장을 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)