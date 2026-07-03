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코스피, 급락 하루 만에 급반등…8,000선 회복

정성진 기자
작성 2026.07.03 16:15 조회수
코스피, 급락 하루 만에 급반등…8,000선 회복
▲ 코스피가 8,000선을 회복한 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 SK하이닉스, 삼성전자 종가가 표시돼있다.

코스피가 전날 급락을 딛고 하루 만에 급반등해 8,000선을 회복했습니다.

코스피는 오늘(3일) 전장보다 440.25포인트, 5.76% 오른 8,088.34에 장을 마쳤습니다.

전날 코스피는 대형 반도체주 폭락에 7.89% 급락해 7,600대로 밀려났는데 이날 상승세로 돌아섰습니다.

지수는 전장보다 91.66포인트, 1.20% 오른 7,739.75로 출발해 하락 전환해 한때 7,378.10까지 밀렸습니다.

그러나 장중 상승 전환한 뒤 오름폭을 확대, 오후 1시 40분쯤 8,000선을 회복했습니다.

이후에도 상승폭을 늘려 한때 8,136.28까지 치솟기도 했습니다.

급등장에 이날 오후 1시 47분쯤 프로그램 매수 호가 일시효력정지인 사이드카가 6거래일 만에 발동됐습니다.

코스닥 지수도 전장보다 1.69포인트, 0.19% 상승한 868.41에 장을 마쳤습니다.

(사진=연합뉴스)
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