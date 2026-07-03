[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● 경선 일정 논란~● 국정지지율 '반등'
한민수 / 더불어민주당 의원
"이 대통령·정청래 정치적 운명공동체 맞는 말"
"민주당 내 친명 아닌 사람 없어…명·청 갈라치기 옳지 않아"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"국정지지율 하락 추세는 맞아…민주 내분·대통령 독선이 원인"
양만희 / SBS 논설위원
"경선 흐름 만드는 차원에서 시작 지역 중요…김민석, 문제 제기 가능성"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "정청래 당선 땐 당청 관계 위험?" 질문에…한민수 '발끈' 이유는?
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