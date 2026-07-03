한화, 우주 · AI에 55조 투자…'우주항공 생태계' 구축

▲ 김동관 한화그룹 부회장이 3일 경남 진주시에서 이재명 대통령 주재로 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다.

한화가 2040년까지 우주항공과 인공지능 산업에 총 55조 원을 투자해 독자 발사체와 위성망, 국방 AI를 아우르는 통합 우주 인프라를 구축합니다.김동관 한화 부회장은 오늘(3일) 경남 진주 경상국립대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 이 같은 내용을 담은 'AI 우주강국' 중장기 전략을 발표했습니다.한화는 우선, 독자 발사체와 위성 기술을 기반으로 통합 우주 인프라 구축에 나섭니다.우주에서 정보를 수집하면, AI가 이를 분석해 우리 군의 판단과 작전 수행으로 이어지는 시스템을 만들겠다는 것입니다.한화에어로스페이스는 우주 발사체에 약 23조 원을 투자할 계획입니다.단조립장과 발사체 개발 시험시설을 구축하고, 향후 상업 발사로 전환해 독자적인 우주 수송 능력을 확보합니다.한화시스템은 초저궤도 SAR(합성개구레이더) 위성과 우주 AI 데이터센터, 위성통신망 확보에 약 20조 원을 투자합니다.통합 우주 인프라는 고도 350㎞ 관측위성군과 400㎞ 상공에 구축할 우주 AI 데이터센터, 고도 900㎞에 배치되는 저궤도 위성통신망으로 구성됩니다.한화시스템은 2031년까지 SAR 위성 64기를 운영하고, 저궤도 통신망은 위성 192기로 서비스를 시작한 뒤 60기 이상을 추가 발사할 계획입니다.김동관 한화 부회장은 "우주 주권 확보를 위한 첫 단추는 독자 발사체 개발"이라며 "한화는 독자 발사체 개발을 통해 우리나라가 언제든지 우주에 다다를 수 있는 역량을 확보하겠다"고 말했습니다.한화는 국방 AI 역량 강화에도 10조 원 이상을 투자합니다.경남 창원에 국방 AI 데이터센터를 구축해 우주와 지상·해상·공중에서 수집한 정보를 통합 분석합니다.또 이를 기반으로 전장 데이터를 학습, 추론하는 실전 특화 국방 AI 모델인 '디펜스 오에스'(Defense OS)를 개발합니다.디펜스 오에스 개발에는 2040년까지 약 2조 원을 투입합니다.한화는 이 같은 투자를 바탕으로 영남권을 중심으로 한 우주항공 산업 생태계를 만든단 계획입니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)