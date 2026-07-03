[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 당권주자 한자리에~● '전북 소외론' 논란
한민수 / 더불어민주당 의원
"당권 레이스 시작도 안 했는데 '연대론' 전략은 안 맞아"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"'전북 소외론' 언론에 회자…친청·친명 치열한 대결 반영"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 정청래발 '전북 소외론' 공방…송영길 "집권여당 자세 아냐" 한민수 "과대 해석"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글