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이병선 속초시장 "소비하는 만큼 '가성비' 느끼도록…고향사랑기부제로 세제 혜택까지" / 주영진의 뉴스브리핑 / SBS

이혜미 기자
작성 2026.07.03 15:34 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이병선 속초시장
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● 네트워크 톡톡 : 이병선 속초시장

"지역 발전 위해 시민들 총의 모아 '속초만의 정체성' 가질 것"
"관광객들 소비하는 만큼 가성비 느낄 수 있도록 준비"
"고향사랑기부금, 지역 소멸 해소 방안…복지 등에 요긴하게 사용"
"속초 관내 해수욕장 개장…야간에 미디어아트 활용해 볼거리 제공"
"속초 해수욕장, 상어·이안류 등 예방조치 마련…안전한 속초"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
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