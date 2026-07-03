[자막뉴스] 한국 축구 부활의 '마지막 희망'…'해버지' 박지성 직접 나섰다

최휘영 문화체육관광부 장관과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원을 공동위원장으로 하는 'K-축구 혁신위원회'가 출범합니다.



문체부는 오늘(3일) "혁신위가 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 첫걸음을 뗀다"고 밝혔습니다.



혁신위에는 최휘영·박지성 공동위원장을 비롯해 이영표 해설위원, 박주호 해설위원 등 국가대표 출신 축구인과 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회 전무이사 등 체육계 관계자와 전문가들이 위원으로 참여합니다.



혁신위는 한시적으로 운영될 예정으로 2026 FIFA 북중미 월드컵을 계기로 제기된 축구 혁신 요구에 부응해 K-축구 거버넌스와 유소년 선수 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 한국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 종합적으로 논의할 예정입니다.



최근 북중미 월드컵 토너먼트 탈락과 더불어 축구협회 내부 잡음이 심한 상태였는데, 최휘영 장관은 축구 관계자와 전문가 등을 잇달아 만나며 문제 인식을 공유하고 의견을 모은 것으로 전해졌습니다.



박지성 공동위원장은 "이번 혁신위원회를 통해 그간 현장에서 논의된 다양한 고민을 담아 대한민국 축구가 나아가야 할 방향을 함께 설계하고, K-축구가 지속 성장할 수 있는 미래를 그려나가겠다"고 밝혔습니다.



최휘영 공동위원장은 "주요 과제들에 대해 종합적인 논의가 이루어질 예정"이라며 "신뢰받는 축구인들을 중심으로 대한민국 축구의 비전이 수립되고 현장에서 실행될 수 있도록 튼튼하게 뒷받침하겠다"고 말했습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)